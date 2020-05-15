Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten üçüncü ölüm

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden İsmet A.’nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.