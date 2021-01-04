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  4. 04 Ocak 2021 16:49

Cezadan kurtulmak için kimlik yerine banka kartını gösterdi

Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, denetleme noktasına gele kadın kimlik isteyen polis ekiplerine banka kartını gösterdi.

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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim noktasında içerisinde iki kadın ve iki erkeğin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobildeki üç kişi kimlik ve çalışma belgelerini gösterirken adının Yelda C. olduğu öğrenilen kadın ise herhangi bir belge gösteremedi. Kimlik belgesini görmek isteyen polise banka kartını gösteren kadına 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

ceza , kimlik , denetleme
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