CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur'' dedi. İstanbul Valiliği ise, ''Elde edilen kamera görüntülerinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir'' açıklaması yaptı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

"İSABET EDEN MERMİ BULUNAMAMIŞ"

İl binası önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu "Yazılı açıklamamda da belirtmiştim. Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametindeki bir araç, İstanbul il başkanlığımızın önünde 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Olay mahalinde boş kovanlar tespit edilmiştir. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı araştırmaya göre il binamızda herhangi bir kurşun bulunmamıştır. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. İYİ Parti İl başkanımız geçmiş olsun ziyaretine gelmiştir. Kendisiyle de süreci değerlendirip yolcu ettikten sonra sizlere yazılı bilgilendirme yaptım. İl başkanlığımıza saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk, nitekim şaşırmadık da" dedi.

"Bu kesin il binası mıdır değil midir cevabını vermesi gereken ben değilim" diyen Kaftancıoğlu, "En az sizin kadar merak ediyoruz, bu saldırının kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığını. Bir hafta önce İYİ Parti il binasına yapılan saldırı, bu sabah il binamızın hemen karşısından açılan ateşler. Bir bekçi değilse umarım hepimiz için tatmin edici bir açıklama olabilir. Bir hafta içinde İstanbul'da iki tane siyasi parti il başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali, ben de Cumhur ittifakının küçük ortağı kadar olmasa da az buçuk matematik bilirim, sanıyorum ki dünyadaki en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşüktür. İstanbul Valisi ile görüştüm. Olayla ilgili kamera kayıtları ve tahkikatın devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söylediler. Bizlere bilgi vereceklerini ifade ettiler. Ben bu saldırı olduğu saatlerde Ankara'daydım sabaha karşı. Emniyet güçlerimizin haber vermesi üzerine hemen İstanbul'a yola çıktım. O saatten itibaren genel başkanımızla irtibat halindeyiz" diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte Kaftancıoğlu'nun paylaşımları:

06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023



İYİ PARTİ'DEN DESTEK MESAJI

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Kavuncu mesajında, "Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak. Geçmiş olsun! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.