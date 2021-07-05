Çifte cinayetin altından ''yasak aşk'' çıktı

İstanbul'da Gökhan D. ve Adalet B.'nin öldürülmesine ilişkin eşi Mahmut B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Mahmut B., eşinin telefonunda aşk mesajları görünce olayı tek başına gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İstanbul’da bir çocuk annesi Adalet B. (29), 21 Haziran’da saat 00.30 sıralarında arkadaşı Gökhan D. (30) ile buluştu. İkili Büyükçekmece Kültür Park yanına park ettikleri otomobilde sohbet ediyorlardı. Bu sırada arkalarına Jaguar marka otomobil yanaştı. Otomobilden inen 4 kişi, D.’yi defalarca bıçakladı, kaçmaya çalışırken de 7 el ateş ederek öldürdü. B.’yi zorla otomobile bindiren saldırganlar, kaçtı. B.’nin parçalanmış haldeki cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde bulundu. Jaguar marka otomobil de birkaç kilometre ileride hasarlı halde terk edilmişti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre olay yerindeki kamera görüntülerinden ve Jaguar’ın plakasından yola çıkan polis, çifte cinayeti Adalet B.’nin eşi Mahmut B. ile bazı yakınlarının işlediğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemelerde de Adalet B.’ye otomobilde bıçakla derin kesikler atılarak işkence edildiği, ardından da Jaguar marka otomobille defalarca üzerinden geçilerek öldürüldüğü belirlendi. Jaguar’daki hasarın da Adalet B.’ye çarpıp üzerinden geçerken oluştuğu tespit edildi. Mahmut B.’nin, eşi ve Gökhan D.’nin buluşmasını, Adalet B.’nin sırdaşı olan bir kadına baskı yaparak öğrendiği belirlendi.

‘TEK BAŞIMA YAPTIM’



Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, olaya karışan isimleri belirleyerek Bahçelievler’de operasyon düzenledi. Mahmut B., kardeşi Fırat B., Mahmut B.’nin arkadaşı Furkan Ö. ve Öznur E. gözaltına alındı. Mahmut B. ifadesinde, “Eşimin cep telefonunda Gökhan D. ile aşk mesajları gördüm. Gökhan D. ile buluştuğunu da öğrenince olayı tek başıma gerçekleştirdim. Kullandığım silahları da olaydan sonra D-100 Karayolu kenarına attım, yerini de söyleyebilirim” dedi. 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hürriyet