Cinayet gibi kaza ! Cipiyle dehşet saçtı, taksiye binip kaçtı

Kaza saat 05.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi Bursa- Orhaneli Karayolu'nda meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde şoför olarak çalışan Murat Mutlu (47), mesaisi biten personeli almak üzere 16 ZE 929 plakalı otomobille işyerine gitmek üzere yola çıktı. Aynı gece kulübünden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen Yusuf H. (24) de polis kontrol noktasına takılmamak için 35 AGG 623 plakalı cipiyle ters yöne girerek, Lefkoşe Caddesi yönünde ilerlemeye başladı. Cip, karşı yönden gelen Murat Mutlu'nun otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola fırlayan Murat Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf H. ise yoldan geçen taksiye binerek, olay yerinden kaçtı.







İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Mutlu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, Yusuf H.'nin taksiden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında indiği ancak tedavi için hastaneye müracaat etmediği belirlendi. Polis, kaçan Yusuf Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



