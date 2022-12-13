  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cinsel ilişkiyi reddeden eşini darp etti

Cinsel ilişkiyi reddeden eşini darp etti

Cinsel ilişkiyi reddeden eşini darp etti
Güncelleme:

Hatay’da, cinsel ilişki teklifini reddedince eşi 28 yaşındaki M.K. tarafından dövülen 24 yaşındaki Hatice K., devlet korumasına alındı.

Hatay’ın Belen ilçesi Bakras Mahallesi’nde oturan Hatice K., şiddet gördüğü, 2 yaşındaki çocuğunun babası ve 4 yıllık eşi M.K. ile aynı evde küs olarak yaşamaya devam etti. İddiaya göre M.K., eşi Hatice K.’ye 10 Aralık’ta cinsel ilişki teklifinde bulundu. Hatice K., geri çevirince M.K. de şiddet uyguladı. Banyoya girip, kapıyı kilitleyen Hatice K., KADES üzerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.’yi gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün akşam yeniden ifadesine başvurulan M.K.’ye uzaklaştırma kararı verildi. Hatice K. ise devlet korumasına alındı.

Mahkeme kararına sevindiğini belirten Hatice K., “Olayla ilgili tüm devlet kurumları, tek tek bana ulaştı. Beni ve çocuğumu koruma altına aldılar. Devlet bana sahip çıktı, artık korkmuyorum. Tek endişem; 2 yaşındaki çocuğumun ona verilmesi. Velayeti almak istiyorum. Çocuğum ona verilirse ona da zarar verebilir” diye konuştu.

Etiketler cinsel ilişki ret dayak darp şiddet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca açıkladı: Maskeler geri dönüyor!
İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
Erdoğan Yunanistan'a ''vururuz'' dedi, yanıt ABD'den geldi
Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu
Bir sahte doktor rezaleti daha! İfadesi pes dedirtti
Ünlü tatil cennetinde turistlere seks muafiyeti
İstanbul'a kış geldi! Kar yağışı için tarih verildi
Dünya bu iddiayı konuşuyor: Covid-19'un kaynağı bu mağara
Bir ünlü çiftten daha kötü haber! Ayrıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih