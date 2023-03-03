Çıplak ayaklı depremzedelere ''photoshopla'' çorap giydirdiler
Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'ın Kahramanmaraş'taki depremzede çocukların fotoğraflarını çıplak ayaklarına photoshop ile çorap giydirilerek paylaştığı ortaya çıktı.
Depremin 20. gününde Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl Kahramanmaraş'a gitti. Depremzedeler ile buluşan Çınkıl ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak depremzede çocuklara hediyeler verdiği görülen fotoğraflarda Çınkıl'ın, depremzede çocukların çıplak ayaklarına photoshopla çorap giydirildiği görüldü.
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