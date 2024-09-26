Çorum'da 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü olarak bulundu

Çorum'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gencin, şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül'den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Ş.’den bir daha haber alınamadı.

Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Ş.'in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Samet Ş.'in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA