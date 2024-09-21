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Daltonlar Çetesi'ne Kuyu-27 Operasyonu: 32 Gözaltı

Daltonlar Çetesi'ne Kuyu-27 Operasyonu: 32 Gözaltı
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Antalya merkezli 6 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda ''Daltonlar Çetesi'' olarak bilinen organize suç örgütüne üye oldukları tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan G.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik “KUYU-27” operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, elebaşılığını Beratcan G.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi."

Operasyonu koordine eden güvenlik güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Etiketler antalya Antalya Emniyet Kuyu-27 operasyonu Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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