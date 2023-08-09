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  4. DEAŞ ve El Kaide'nin finansörleri İstanbul'da yakalandı

DEAŞ ve El Kaide'nin finansörleri İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütüne, sosyal medya üzerinden para toplayan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

DHA

Etiketler deaş el kaide terör operasyon istanbul polis gözaltı
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