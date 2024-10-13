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DEM Partili başkan tutuklandı

DEM Partili başkan tutuklandı
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Aralarında DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk’un da olduğu üç kişi tutuklandı.

Dilucu Sınır Kapısı’nda bundan 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı bir bomba patlatılmış, 13 polis şehit olmuştu.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırı hakkında Iğdır başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim’de operasyon düzenlenmişti. Biri İstanbul’da olmak üzere toplam sekiz şüpheli gözaltına alınmıştı.

DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Selçuk’un da aralarında olduğu üç kişi tutuklandı, Beş şüpheliyse yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Etiketler dem parti il başkanı Tutuklama gözaltı PKK terör terörist
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