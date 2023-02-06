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Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın

Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın
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İskenderun Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın dronla da görüntülendi.

 

Etiketler iskenderun limanı yangın konteyner liman
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