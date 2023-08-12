Depremler devam ediyor... Bu sefer de Sivas sallandı!

Sivas'ta büyüklüğü 3.5 olan bir deprem meydana geldi.

Afet bölgesindeki artçı sarsıntılar büyük korkuya sebep olurken, yurdun diğer bölgelerinde meydana gelen depremler de panik yaratıyor.

AFAD verilerine göre Sivas da bugün saat 09:23'te o paniği yaşayan il oldu. Zara ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyuran AFAD, derinliği ise 12.87 olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini 5.1 olarak duyurdu.