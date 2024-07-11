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Dilan ve Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu

Dilan ve Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
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Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada Dilan ve Engin Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul ettiği öğrenilirken, Polat çiftinin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

 

DHA

Etiketler dilan polat Engin Polat istenen ceza hapis cezası
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