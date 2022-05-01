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Dolu ve fırtına yıkıp geçti

Dolu ve fırtına yıkıp geçti

Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına, zeytin ağaçları ve ekili tarlalarda zarara sebep oldu.

Tarsus’un birçok kırsal kesiminde etkili olan doludan tarım arazileri zarar gördü.

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan şehir merkezinde de fırtına etkili oldu. Berdan Barajı piknik alanında 2 ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaçlar piknik masallarını parçalarken, Haydar Aliyev Parkı'nda da 1 ağaç devrildi.

Etiketler mersin tarsus dolu fırtına
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