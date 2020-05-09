Dünyaca ünlü fast food zincirinin İstanbul şubesinde skandal

İstanbul Levent'te bulunan dünyaca ünlü bir fast food zinciri şubesinde sipariş veren ve yemek yiyen müşterilerin kartlarının kopyalandığı ortaya çıktı. Yaşanan skandal restorandan sipariş veren Bahar K.'nın hesabından değişik saatlerde para çekildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Genç kadın önce bankaya giderek hesaplarından izni dışında para çekildiğini söyledi, daha sonra kart bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığı yönünde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ncü yürütülen soruşturma kapsamında banka kartının kullanıldığı ATM'lerin güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Bahar K.'nın kartının kullanıldığı olay tarihinde ATM'den para çeken kişinin Hasan D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hasan D., ifadesinde olay tarihinden önce Levent'teki restoranda çalıştığını, işletmenin sahibi Bülent T.'nin kendisi ve arkadaşı Mehmet A.'ya kart kopyalama işi yapma teklifinde bulunduğunu söyledi. Teklifi kabul ettiğini, restoranda ve kurye olarak gittikleri yerlerde kart kopyalama cihazını kullandıklarını ancak Bahar K.'nın kartından para çeken kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

8 ADET KOPYALANMIŞ BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan Mehmet A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, Hasan D. ile olaydan 6 ay önce tartıştıklarını bu nedenle ismini vermiş olabileceğini iddia etti. Ancak Mehmet A.'nın üzerinde yapılan aramada toplam 8 adet kopyalanmış banka/kampanya kartları ele geçirildi. İşletme sahibi Bülent T. ise bulunamadı.

Soruşturma sonunda şüpheliler Hasan D., Mehmet A., ve Bülent T. hakkında iddianame düzenlendi. 3 şüpheli hakkında "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma vb., sahte banka veya kredi kartından yarar sağlama" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.