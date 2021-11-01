Eda Nur'un mesajları dava dosyasına girdi

Ankara'da tecavüze uğradığını iddia ederek balkondan atlayarak intihar eden Eda Nur K.'nin ölümünden bir hafta önce eğlence mekanında yer aldığı görüntüler ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları dava dosyasına girdi.

Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden Eda Nur K.'nin ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti.

EĞLENCE MEKANINDAKİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına K.'nin ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi.

OTELDE CİNSEL SALDIRI

İddianamede K.'nin, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında K. ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

ABLASI İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eda Nur K. ve Ablası Güler K. arasındaki tartışma yer alırken, Eda Nur'un ablasının elinden kurtulmak istemesi de dikkat çekti.

''PİŞİREREK Mİ YİYEYİM ÇİĞ Mİ''

31 Temmuz tarihindeki görüntülerin ardından olaydan 4 gün sonra Yusuf G.'nin ve K.'ın mesajlaşmaları da dava dosyasına eklendi. Aralarındaki yazışmada Yusuf G., kendisinin iş adamı olduğunu ve kendisine oyun oynandığını iddia etti. Öte yandan mesajlarda Eda Nur'un kalabalık bir yerde buluşmak istediği, Yusuf G.'nin ise yanıt olarak ''Ha yani insan yiyorum ben normalde Eda. Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Eda. Izgara fırında senin halin güzel olur'' dediği görülüyor.

İHA