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Ege’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege’de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.27'de Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris’in 63.28 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,45 kilometre olarak belirlendi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Etiketler deprem deprem oldu ege'de deprem marmaris
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