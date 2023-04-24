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Elazığ'da komşular arası çıkan kavgada kan aktı

Elazığ'da komşular arası çıkan kavgada kan aktı
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Elazığ'da komşular arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Ayyıldız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten gelen komşular arasında alacak verecek meselesinden bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Etiketler kavga elazığ sopa
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