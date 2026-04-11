  4. Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen feci iş kazası, bir aileyi yasa boğdu. İnşaatta kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki M.B., genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. (19), demir profillere kaynak yaptığı sırada elektrik akımına maruz kaldı.

Saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda genç işçi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler manisa iş kazası Alaşehir inşaat elektrik çarpması elektrik kaynak akım iş güvenliği
