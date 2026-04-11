Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu 61 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Listenin açıklanmasıyla birlikte "B.K." rumuzuyla paylaşılan ismin eski futbolcu Batuhan Karadeniz olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken işin aslı ortaya çıktı.

Türkiye, 15 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 7 farklı ülkeden 61 firarinin getirildiği dev operasyonu konuşuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan baş harflerden oluşan liste, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yurt dışında bulunan Batuhan Karadeniz’in de yakalandığı yönünde iddiaları beraberinde getirdi. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla; Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan toplam 61 şahıs Türkiye’ye iade edildi. Yakalanan şahısların cinayet, uyuşturucu ticareti, terör örgütü üyeliği ve dolandırıcılık gibi ağır suçlardan arandığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan listede yer alan "B.K." kısaltması, gözleri doğrudan yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla mal varlıklarına el konulan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Batuhan Karadeniz’e çevirdi. İddiaların yayılması üzerine spor ve asayiş dünyasında hareketli dakikalar yaşandı.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan teyit alan gazeteci Burak Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmalara son verdi. Doğan, "Konuyla ilgili sordum. Bugün getirilen 61 kişi arasındaki B.K. adlı kişi Batuhan Karadeniz değil" ifadelerini kullanarak, listedeki ismin sadece baş harf benzerliği olduğunu ortaya çıkardı.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkındaki kırmızı bülten ve yargı süreci devam etmekle birlikte, son operasyon kapsamında Türkiye'ye getirilen isimler arasında yer almadığı kesinleşti. Emniyet birimleri, firari şahısların iadesi için uluslararası kolluk güçleriyle iş birliğini sürdürüyor.