Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Sinem Ünsal hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen oyuncu Sinem Ünsal'ın akıbeti belli oldu. "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncusu Ünsal, Mardin'den İstanbul'a gelerek savcılığa ifade verdi. İfadesi tamamlanan ünlü oyuncu "yurt dışına çıkış yasağı" kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen operasyon dalgasında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bu isimler arasında yer alan ve reyting rekortmeni "Uzak Şehir" dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, hukuki sürece dahil oldu.

Dizinin çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan başarılı oyuncu, hakkındaki kararı öğrenir öğrenmez İstanbul’a hareket etti.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı üzgünüm, gerçeğin tek olduğunu biliyorum," diyerek adalete güvenini vurgulayan Ünsal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Sinem Ünsal hakkında nihai karar açıklandı. Mahkeme, ünlü oyuncunun “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde uygulanan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Aynı dosya kapsamında Burak Deniz, Norm Ender ve Somer Sivrioğlu gibi popüler isimlerin de yer aldığı biliniyor. Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşerek devam etmesi beklenirken, gözler adli tıp raporları ve savcılığın hazırlayacağı iddianameye çevrildi.