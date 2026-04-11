Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Sinem Ünsal hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen oyuncu Sinem Ünsal'ın akıbeti belli oldu. "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncusu Ünsal, Mardin'den İstanbul'a gelerek savcılığa ifade verdi. İfadesi tamamlanan ünlü oyuncu "yurt dışına çıkış yasağı" kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen operasyon dalgasında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bu isimler arasında yer alan ve reyting rekortmeni "Uzak Şehir" dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, hukuki sürece dahil oldu.

Dizinin çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan başarılı oyuncu, hakkındaki kararı öğrenir öğrenmez İstanbul’a hareket etti.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı üzgünüm, gerçeğin tek olduğunu biliyorum," diyerek adalete güvenini vurgulayan Ünsal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Sinem Ünsal hakkında nihai karar açıklandı. Mahkeme, ünlü oyuncunun “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde uygulanan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Aynı dosya kapsamında Burak Deniz, Norm Ender ve Somer Sivrioğlu gibi popüler isimlerin de yer aldığı biliniyor. Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşerek devam etmesi beklenirken, gözler adli tıp raporları ve savcılığın hazırlayacağı iddianameye çevrildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor
Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor
Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti
İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı Ege'de Atatürk sayesinde yüzmeyi öğrenenler, ünlü şarkıcıyı ''İzmir Marşı'' yüzünden deport etti! Ege'de Atatürk sayesinde yüzmeyi öğrenenler, ünlü şarkıcıyı ''İzmir Marşı'' yüzünden deport etti! Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar! Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar! Kışın son perdesi kapanıyor! Önce sağanak yağışlar ve soğuk, ardından bahar güneşi geliyor! Kışın son perdesi kapanıyor! Önce sağanak yağışlar ve soğuk, ardından bahar güneşi geliyor! İstanbul trafiğinde akılalmaz magandalık: Yayaya yol veren kadın sürücüye saldırdı! İstanbul trafiğinde akılalmaz magandalık: Yayaya yol veren kadın sürücüye saldırdı! AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı! AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı! Gözaltına alınan kadın komedyenin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları kapatıldı! Gözaltına alınan kadın komedyenin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları kapatıldı! Kreşte skandal: 2,5 yaşındaki çocuk darp edilmiş halde bulundu Kreşte skandal: 2,5 yaşındaki çocuk darp edilmiş halde bulundu
Ahmet Çakar’dan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için olay tahmin Ahmet Çakar’dan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için olay tahmin Gaziantep’te rehine dehşeti kamerada: 5 kişiyi rehin alan cezaevi firarisi dehşet saçtı! Gaziantep’te rehine dehşeti kamerada: 5 kişiyi rehin alan cezaevi firarisi dehşet saçtı! Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor'' Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor'' İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla görsel şölen... Şehrin silueti değişti! İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla görsel şölen... Şehrin silueti değişti! Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı! Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı! Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...'' Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...'' Yarım asır sonra Ay'a düzenlenen tarihi yolculuk tamamlandı... Yarım asır sonra Ay'a düzenlenen tarihi yolculuk tamamlandı... ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor