  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında aralarında Başkan Yardımcısının da olduğu 9 kişi tutuklandı!
Güncelleme:

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde "rüşvet ve usulsüzlük" yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada kritik karar çıktı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 20 şüpheliden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı F.D.’nin de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Başkan Yardımcısı F.D.’nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, ‘yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış, İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D. gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başkan yardımcısı ile 8 kişi tutuklandı
Başkan Yardımcısı F.D., N.A., H.Y., Ö.C., B.T., E.A., K.K., Y.K. ve C.H. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

10 şüpheli, A.İ., V.K., B.Ç., Y.K., E.A., Ö.B., E.M., M.A., M.G. ve H.M. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

İHA

Etiketler üsküdar belediyesi operasyon rüşvet soruşturması Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklama iskân yolsuzluğu istanbul imar usulsüzlüğü
