İstanbul trafiğinde akılalmaz olay: Yayaya yol veren kadın sürücüye saldırdı!

İstanbul Beylikdüzü’nde yayaya yol vermek isteyen kadın sürücü, arkasından gelen cip sürücüsünün saldırısına uğradı. "Araçta çocuğum var" feryatlarına rağmen otomobile zarar verip hakaretler savuran magandanın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, hakaret ettiği anlar yer aldı. (DHA)

