Emsal karar çıktı: HPV aşısının bedelini SGK ödedi

Ankara’da HPV-rahim ağzı kanseri koruyucu aşısı yaptıran bir kadın SGK tarafından karşılanması talebiyle açtığı davayı kazandı. Mahkemesi, SGK’nın ret kararını hukuka aykırı buldu ve kadının ödediği 3 bin 224 liranın iadesine hükmetti.

Ankara'da E.A., rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısı bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebiyle başvuruda bulundu. Ancak SGK, bu talebi reddetti. Bunun üzerine E.A., Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Mahkeme, E.A.'nın lehine karar vererek, ödediği 3 bin 224 liranın iadesini sağladı.

SGK’nın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyor

SGK, davanın Sağlık Bakanlığı ile yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle husumet yönünden reddedilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, HPV aşısının bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığını ve bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu savundu.

SGK’nın ilacı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna varıldı

Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda, rahim ağzı kanserine yakalanıldığında hastalığın ölümcül olabileceği vurgulandı. Raporda, HPV aşısının yüzde 99.7 oranında koruyuculuk sağladığı ve aşının hayati önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, “Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu” ifadelerine yer verildi.

Raporda, E.A.’nın tedavisinde HPV aşısının kullanılmasının uygun bulunduğu ve bu talebin Anayasa ile uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkına ilişkin olduğu vurgulandı. Bu nedenle, SGK’nın ilacı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna varıldı.

Mahkemenin Kararı

Ankara 25. İdare Mahkemesi, SGK’nın HPV aşısını karşılamamasını hukuka aykırı bularak, E.A.'nın ödediği 3 bin 224 liranın iadesine karar verdi. Bu karar, rahim ağzı kanseri koruyucu aşısının hayati önem taşıdığı ve SGK tarafından karşılanması gerektiği yönünde önemli bir emsal teşkil ediyor.

Bu gelişme, HPV aşısının önemine dikkat çekerek, benzer durumda olan hastalar için umut verici bir karar olarak öne çıkıyor.