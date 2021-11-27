Eniştesinin yeğeni tarafından öldürülmüştü: 1 ay önce barıştıkları ortaya çıktı

Adana'da eniştesinin yeğeni Mehmet C. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Ç.'nin (22), cinayet şüphelisi ile daha önce küfürleşme yüzünden tartıştığı, 1 ay önce de barıştırıldığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Ç., arkadaşları ve eniştesi M.T. ile buluşarak bir mekanda içki içti. Ç. çıkışta, eniştesi M.T.’nin yeğeni Mehmet C. ile karşılaştı. Ç. ile Mehmet C. ayaküstü konuştu. Konuşmanın ardından Mehmet C. tabancasını çekip, otomobiline yönelen Ç.’e peş peşe ateş edip kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP GİTTİ

Eniştesi M.T., kanlar içinde yere yığılan Ç.’i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. M.T., Ç.’i hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Ulaş Ç., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisi Mehmet C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün Mehmet C.’yi yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı.



BABA: 1 AY ÖNCE BARIŞTIRMIŞTIM

Ulaş Ç.’in cenazesi ise dün Adana Adli Tıp Kurumu’daki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 10 gün sonra tekstil işi yapmak için Romanya’ya gideceği öğrenilen Ulaş Ç.'ın cenazesi götürüldüğü Hacıali Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazede Ç.’in annesi Fatma Ç.’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Baba Ali Ç., yaşananlara inanamadıklarını, önemli bir sorun yokken cinayetin işlendiğini söyledi. Ç., "Maddi ve ahlaki hiçbir sorun yok. Bir ay önce münakaşa ettiklerini duyunca onları barıştırdım. Dün ise oğlum arkadaşlarıyla bir mekana gidiyor ve o kişi gittikleri yeri biliyor. Olay orada meydana geliyor. Hiçbir sorun yokken sadece ağız dalaşı yüzünden oğlum öldü" dedi.

Mehmet C.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.