Eşini bıçaklayıp gasp eden koca: Amacım havaya uçurmaktı

Burdur'da geçen yıl ayrıldığı eşi Havva K.'yi (29) bıçaklayıp telefonunu gasbettikten sonra otoparktaki aracının lastiklerini kesen Ferdi İ. (42), tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, "Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Aslında amacım arabayı havaya uçurmaktı. Pişmanım" dedi. Ferdi İ.'ye, indirimsiz 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Burdur'da aşçılık yapan Ferdi İ., geçen yıl aralık ayında 8 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında ayrıldığı Havva K.'yı sokakta kalçasından bıçakla yaraladı. İ. daha sonra Havva K.'nin telefonunu da zorla alarak kaçtı. İ., Bedesten Çarşı kapalı otoparkındaki Havva K.'ye ait otomobilin ise lastiklerini kesti. Olayın ardından yakalanan Ferdi İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'ASLINDA AMACIM ARABAYI HAVAYA UÇURMAKTI'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Ferdi İ., "Bıçakla yaraladım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Amacım yaralamaktı. Telefonunu zorla elinden aldım. Arabasının da lastiğini patlattım. Aslında amacım arabayı havaya uçurmaktı. Pişmanım. Takdir mahkemenin" dedi.



'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

Havva K. ise ifadesinde, "Beni öldürmeye çalıştı. 4 yerimden bıçakladı. Onun bulunduğu yerde duramıyorum. Tedirgin oluyorum. Serbest bırakılması halinde öldürülmekten korkuyorum. Pişmanlığı doğru değildir. Pişman olsa arabayı havaya uçuracağını söylemezdi. Daha önce de benzer eylemi oldu. Beni takip ederek bu suçu işledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Ferdi İ.'i 'silahla yaralama', 'gece vakti silahla yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme cezada indirim yapmadı. Duruşma sonrası Ferdi İ. tutuklu bulunduğu Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

