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  4. Eşini taciz eden şahsı buluşmaya davet edip 10 yerinden bıçakladı

Eşini taciz eden şahsı buluşmaya davet edip 10 yerinden bıçakladı

Eşine taciz mesajları atan kişiyle randevulaşıp buluşma ayarlayan adam gözü dönünce şahsı 10 yerinden bıçakladı.

Bursa'da yaşanan olayda öfkeli koca cinnet getirdi. Karısını mesajla taciz eden şahsa randevu verip bir görüşme ayarlayan ve gözü dönen adam, buluşma noktasına geldiğinde şahsı 10 yerinden bıçakladı. Dün akşam 19.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde edinilen bilgiye göre, Cuma G. isimli şahıs; Y.K.'nin eşi B.K.'yı mesajla taciz etmeye başladı.

B.K, durumu eşine söylerken Y.K., Cuma G.'yi arayarak buluşmak istedi. Buluşma yerine giden Cuma G. ve Y.K., tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Y.K. yanında getirdiği bıçakla Cuma G'yi 10 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Cuma G'yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Y.K.'ı bulmak için çalışma başlattı. Sesleri duyan Ramazan E., "İftar vakti yemeğimizi yiyorduk. Sesleri duyduk pencereden baktığımda birkaç kişinin birini bıçakladıktan sonra kaçtığını gördüm" dedi. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Etiketler bursa taciz bıçak
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