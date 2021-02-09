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  4. 09 Şubat 2021 15:45

Eşini ve çocuklarını evden gönderip intihar etti

Konya'da 37 yaşındaki Hakan U. isimli vatandaş 'kafamı dinleyeceğim' diyerek eşini ve iki çocuğunu evden gönderip 7. kattan atayarak hayatına son verdi.

Eşini ve çocuklarını evden gönderip intihar etti
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Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören, bu yüzden malulen emekli olan Hakan U., eşi Elif U. ile iki çocuğunu “Kafamı dinleyeceğim" diyerek evden gönderdi. Hakan U., ailesiyle telefonla görüştükten sonra 7'nci kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Hakan U.'yu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hakan U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin cansız bedenini gören Elif U., sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U., güçlükle sakinleştirildi.

 
Hakan U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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