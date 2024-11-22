Eşinin kafatasını çekiçle kırıp serbest kaldı

Bursa'da eşini çekiçle ağır yaralayan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. C.İ. (40), işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen eşini gören S.İ. (38), neden eve geldiğini sordu.

Bu duruma sinirlenen öfkeli koca C.İ.(40) elindeki çekiçle eşi S.İ.'nin (38) başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahi servisine yatırıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

C.İ.'nin ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüpheli bugün yeniden adliyeye sevk edilecek.

İHA