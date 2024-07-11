Ev yapımı içki bir can daha aldı

Zonguldak'ta bir kişi ev yapımı sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi’nde bir kişi sahte alkol kullanmasının ardından hayatını kaybetti.

Filyos Beldesi'nde bir kişinin el yapımı sahte alkol içerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Hisarönü Mahallesi'nde Gazi Hakan Mızrak Caddesi'nde meydana geldi. A.T. adlı şahsın ölümü üzerine Cumhuriyet Savcısı olayı inceledi ve otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Emniyet güçleri ise sahte içki konusunda araştırma ve operasyon başlattı.

İHA