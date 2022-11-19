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Fethiye’de insan taciri operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Fethiye’de insan taciri operasyonu: 10 kişi tutuklandı
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Muğla’nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesinde yasa dışı yollardan yabancı uyruklu şahısları deniz yolu ile kaçırma girişiminde bulunan 10 kişi Jandarmanın operasyonu sonrası adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi için yürütülen projeli çalışma çerçevesinde icra edilen operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İnsan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 10 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İdari işlemleri tamamlanan 8 Suriye, 7 Mısır, 38 Afgan, 4 Irak ve bir İran uyruklu olmak üzere 58 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 araç ve bir tekneye el konuldu.

 

 

Etiketler fethiye tutuklama
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