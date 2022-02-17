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FETÖ soruşturması bahanesiyle dudak uçuklatan vurgun!

FETÖ soruşturması bahanesiyle dudak uçuklatan vurgun!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde A.İ.A., kendilerini polis olarak tanıtan S.A., H.C., A.K. ve A.C. tarafından, 209 bin dolar dolandırıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde A.İ.A., kendilerini polis olarak tanıtan S.A., H.C., A.K. ve A.C. tarafından, adının FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığı bahanesiyle 209 bin dolar dolandırıldı.

Ayvalık ilçesinde geçen aralık ayında yaşanan olayda S.A., H.C., A.K. ve A.C., telefonla ulaştıkları A.İ.A.’ya kendilerini polis olarak tanıttı. A.İ.A.’ya FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmaya adının karıştığını söyleyerek, bankada bulunan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki 209 bin dolarını çekmesini istedi.
A.İ.A., bankada bulunan 209 bin dolarını çekerek dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.İ.A., polise şikayette bulundu.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, 3 ay süre ile araştırmada bulundu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Şanlıurfa ve Mersin illerinde bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlükleri ile gerçekleşen ortak operasyonda şüpheliler S.A., H.C., A.K. ve A.C. yakalanarak gözaltına alındı. 

Ayvalık’a getirilen şüpheliler, 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ve H.C. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Paranın akibeti hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)

Etiketler vurgun fetö soruşturma
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