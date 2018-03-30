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  4. 30 Mart 2018 13:18

FETÖ'nün ByLock rekorcusu gözaltında

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan genç kadının ByLock'u tam 26 bin 174 kez kullandığı tespit edildi.

FETÖ'nün ByLock rekorcusu gözaltında
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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde eşi Süleyman K. ile gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

İki cep telefonunda yüklü şifreli haberleşme programı ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı belirlenen zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.  Yurdagül K.'nin eşi Süleyman K.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 

FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı belirtilen Yurdagül K.'nin, örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'daki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edildi. Çift, iki gün önce Amasya'daki hücre evinde yakalanmıştı. 
 

AA

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