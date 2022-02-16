Firari eski komiser, saklandığı çiftlikte feci şekilde öldü

2016'da FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen firari eski komiser Mehmet K., saklandığı çiftlikte gider çukuruna düşerek öldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenip meslekten ihraç edilen ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser Mehmet K. (48), saklandığı çiftlikteki gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, 2016'da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilen eski komiser Mehmet K., 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. K., yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca saklanmak için arkadaşının çiftliğine gitti. K., ahırların arasında dolaşırken gider çukuruna düştü. Çiftlikte çalışanlar K.'yi çukurdan çıkarıp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından K.'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından cenazesi alınan K., ailesi tarafından defnedildi.

DHA