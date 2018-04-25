Advertisement Advertisement
24 Haziran'da düğünü olanlar ne yapacak ?
24 Haziran'da düğünü olanlar ne yapacak ?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! O cezalar iptal edilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! O cezalar iptal edilecek
Kritik faiz kararından önce piyasada günün ilk rakamları !
Kritik faiz kararından önce piyasada günün ilk rakamları !
Erken seçimde olan yine memur ve emekliye oldu !
Erken seçimde olan yine memur ve emekliye oldu !
Tam 1,16 milyon aracını geri çağırdı ! Yanma riski var !
Tam 1,16 milyon aracını geri çağırdı ! Yanma riski var !
TSK açıkladı ! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha
TSK açıkladı ! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha
Türkiye'den Trump'a tepki: Reddediyoruz !
Türkiye'den Trump'a tepki: Reddediyoruz !
Gökçek'in hayali olan dev projeye talipli çıktı !
Gökçek'in hayali olan dev projeye talipli çıktı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Nisan 2018 09:57

FSM'de direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti.

A+ A-

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ilerleyen bir sürücü “bu kadarında pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

istanbul trafiği , fsm , zurna , fatih sultan mehmet köprüsü , direksiyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM