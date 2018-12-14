Gece bekçi feci şekilde can verdi

Olay, dün akşam Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat halindeki bir apartmanda gece bekçiliği yapan Suriye uyruklu bir kişi, yan tarafta yine inşaat halinde olan 15 katlı apartmanın asansör boşluğuna düştü. Apartmanda doğalgaz tesisatı döşeyen işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yetkililere bildirildi. Kısa sürede olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, bekçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Polisin başka apartmanda bekçilik yapan vatandaşın görevli olmadığı apartmanda neden bulunduğunu ve nasıl düştüğünü tespit etmek için çalışmaları devam ediyor.

Olayın yaşandığı inşaatın gece bekçisi, apartmanda duyduğu bağrışlar nedeniyle dışarıya çıktığını ve bir kişinin asansör boşluğuna düştüğünü öğrendiğini belirterek, düşen kişinin yan apartmanda bekçilik yapan Suriye uyruklu bekçi olduğunu gördüğünü söyledi.

Karşı apartmanda oturan bir mahalle sakini ise olay anında balkonda olduğunu, bağrışlar duyması üzerine olay yerine gittiğinde bir kişinin asansör boşluğuna düşerek öldüğünü öğrendiğini söyledi.