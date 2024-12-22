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Gece kulübünde alem yaparken görüntülenmişti... SMA’lı bebeğin babası intihar etti

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İzmir'de gece kulübünde eğlendiği görüntüler ortaya çıktıktan sonra tepki çeken SMA’lı bebeğin babası intihar etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba U.K.'in gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından kısa bir video paylaşan şahıs intihar etti.

Torbalı’da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.’ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası U.K.'in gece kulüplerindeki videoları ortaya çıkmıştı.

İzmir'de gece kulübünde eğlendiği görüntüler ortaya çıktıktan sonra tepki çeken SMA’lı bebeğin babası intihar etti.

Tepkilerin ardından bir video yayımlayarak intihar etti

U.K.'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü.

İzmir'de gece kulübünde eğlendiği görüntüler ortaya çıktıktan sonra tepki çeken SMA’lı bebeğin babası intihar etti.

U.K., tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, “Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, ‘dekontum gelmedi’… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil” ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti.

İzmir'de gece kulübünde eğlendiği görüntüler ortaya çıktıktan sonra tepki çeken SMA’lı bebeğin babası intihar etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Etiketler sma'lı bebek sma'lı ikbal bebek ikbal bebek intihar etti
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