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Gece yarısı dehşet anları: Eğlence merkezini alevler sardı

Gece yarısı dehşet anları: Eğlence merkezini alevler sardı
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Isparta'da bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir eğlence merkezinin en üst katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Mekanda zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Isparta'da bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA

Etiketler Isparta yangın eğlence merkezi
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