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Gelinin testi pozitif çıktı düğün karıştı

Gelinin testi pozitif çıktı düğün karıştı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kıyılan bir nikahta düğün merasimi sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıkınca damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.

Çameli ilçesinde yaşayan Halise N. ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi. Nurselin S. dünya evine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti.

Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.

Etiketler damat gelin koronavirüs pozitif pcr testi test sonucu filyasyon
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