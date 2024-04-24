Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta ''BATUHAN A'' gemisinin battığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 2 mürettebatı bulunamazken, olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp başmühendis-makinist M.Ç. (33) ile makine stajyeri A.A.'nın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

DHA