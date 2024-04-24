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Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu

Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu
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Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta ''BATUHAN A'' gemisinin battığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 2 mürettebatı bulunamazken, olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp başmühendis-makinist M.Ç. (33) ile makine stajyeri A.A.'nın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta ''BATUHAN A'' gemisinin battığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

DHA

Etiketler marmara denizi batuhan a gemisi
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