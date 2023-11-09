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Genç kadının sır ölümü! 16. kattan düştü

Genç kadının sır ölümü! 16. kattan düştü
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İstanbul Ümraniye'de 31 yaşındaki genç kadın, 44 katlı binanın 16. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre R.K. (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. R.K.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. K.’nin yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. K.’nin olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Genç kadının sır ölümü! 16. kattan düştü - Resim : 1

DHA

Etiketler istanbul ümraniye
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