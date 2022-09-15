Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada

İzmir'de 27 yaşındaki bir genç kadın bindiği takside, şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilip güneşlik kısmındaki parasını çaldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta perşembe günü meydana geldi. Basmane semtinden Ö.Y.'ın (65) kullandığı taksiye binen İ. U., inmek istediğini belirterek bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoförden yardım istedi. Araçtan inen Ö.Y., bagaja yöneldiği sırada İ. U., taksinin güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koydu. Durumu fark eden Ö.Y. parasını geri istedi ancak şüpheli parayı çalmadığını söyledi. Kısa süreli tartışmanın ardından İ. U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada hırsızlık, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İ. U.’nun güneşlikteki parayı aldıktan sonra ikilinin tartıştıkları ve şüphelinin kaçtığı görüldü.