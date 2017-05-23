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  4. 23 Mayıs 2017 19:25

Genç kıza tecavüz edip fuhuşa zorladı !

Eskişehir'de 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı eski karısının yeğenine tecavüz edip fuhuşa zorladı.

Genç kıza tecavüz edip fuhuşa zorladı !
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Eskişehir'de 66 yaşındaki bir kişinin, birlikte yaşadığı eski karısının yeğenini baltayla yaraladığı ve fuhşa zorladığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine başvuran T.K. (20), Yeniakçayır Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşadığı İ.D'nin, kendisini baltayla bacaklarından yaraladığını, para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığını ve tecavüze uğradığını iddia etti. Jandarma tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.K, tedavi altına alınırken, zanlı İ.D. yakalandı. Zanlı hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, fuhşa aracılık etmek ve cinsel istismar" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA

zorlama , balta , fuhuş , tecavüz