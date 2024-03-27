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Genç kızın hayatını kabusa çeviren röntgenci serbest kaldı

Genç kızın hayatını kabusa çeviren röntgenci serbest kaldı
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Denizli'de üniversiteli genç kızı yaklaşık 2 ay boyunca penceresinden gizlice izlediği iddia edilen şüpheli yakalandı. Kamu kurumundaki görevinden uzaklaştırılan tacizci, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Pamukkale Üniversitesinde okuyan S.Y. (20), pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi. Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen genç kız, güvenlik kameralarını birlikte incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Şüphelinin yaklaşık 2 ay boyunca hemen hemen her gece, pencerenin önüne gelerek perdede kalan boşluktan genç kızın odasını izlediği tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını ev sahibiyle birlikte karakola teslim eden genç kız, korkulu rüyası halinde gelen röntgenciden şikayetçi oldu.

Denizli'de üniversiteli genç kızı yaklaşık 2 ay boyunca penceresinden gizlice izlediği iddia edilen şüpheli yakalandı. Kamu kurumundaki görevinden uzaklaştırılan tacizci, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamaz hale gelen S.Y., çareyi evden taşınmakta buldu. Kamera kayıtlarından eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucu tacizcinin 30 yıllık mesleki geçmişi olan ve halen bir kamu kurumunda güvenlik müdürlüğü görevini yürüten C.G. olduğunu tespit etti.

Denizli'de üniversiteli genç kızı yaklaşık 2 ay boyunca penceresinden gizlice izlediği iddia edilen şüpheli yakalandı. Kamu kurumundaki görevinden uzaklaştırılan tacizci, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabaha karşı evinde gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan C.G.’nin idari görevinden ise soruşturma tamamlanıncaya kadar uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Denizli'de üniversiteli genç kızı yaklaşık 2 ay boyunca penceresinden gizlice izlediği iddia edilen şüpheli yakalandı. Kamu kurumundaki görevinden uzaklaştırılan tacizci, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, genç kızın korkulu rüyası haline gelen röntgencinin yaklaşık 2 ay devam eden tacizleri, apartın güvenlik kameralarına yansıdı. Hemen her gece gece yarısından önce S.Y.’nin kaldığı zemin kattaki dairenin önüne gelen şüphelinin, pencereye yaklaşarak içeriyi izlediği, yoldan birileri geçince panikle uzaklaşarak sonra tekrar gelip izlemeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.

İHA

Etiketler rontgenci üniversiteli genç kız kabus denetimli serbestlik
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