  4. Genç mühendisin feci ölümü!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mermer ocağında 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi S.İ. (33), iş makinesinden düşen 3 tonluk mermer bloğun altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Beyşehir ilçesi Gökçimen Mahallesi’ndeki mermer ocağında meydana geldi. İddiaya göre; Hatay’dan 25 gün önce gelip işe başlayan maden mühendisi S.İ., şantiyede çalışırken iş makinesinden kantara konulurken, kepçeden düşen bloğun altında kaldı. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İ.’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından S.İ.’in cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

