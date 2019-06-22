Görme engelli yolcuya ücretsiz kart dayağı !

Edirne'de, yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal (25), ücretsiz kullanma hakkının olduğu midibüste, Kent Kart'ını cihazın okumaması üzerine, sürücü İ.T., tarafından parasını ödemediği için darbedildi. Sürücü İ.T., Ünal'ın rapor alıp, şikayetçi olması üzerine Edirne Belediyesi'ne bağlı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) yönetimince işten çıkarıldı.

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, zihinsel engelliler öğretmeni olarak göre yapan yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal, iş yerine gitmek için ücretsiz biniş kartıyla belediye denetiminde olan ve kentin toplu ulaşımını sağlayan ETUS midibüsüne bindi. İş çıkışı evine gitmek için aynı midibüse binen Ünal, kartını, sürücü İ.T.'ye gösterip Orduevi durağına kadar gitti. Ünal, midibüsten indiği sırada arkasından inen sürücü koşarak peşinden gittiği Ünal'ı durdurup, iddiaya göre, kartının basmadığını söyleyerek ücret istedi. Yüzde 50 görme engelli olduğunu söyleyen Ünal, şoföre ücretsiz biniş kartını gösterince, sürücü tepki göstererek, "Paran yoksa, param yok de" dedi. Ardından da Ünal'ı yumrukladı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Ünal, başını kaldırım taşına vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle, durak yakınındaki özel hastaneye götürülen Ünal, tedavi gördü. Ünal, ardından polise giderek midibüs şoförü İ.T.'den şikayetçi oldu.

"Attığı yumrukla yere düşüp, başımı çarptım"

Engelli olması nedeniyle midibüslerde hakkı olan ücretsiz kartını kullandığını söyleyen Berkay Ömer Ünal, saldırı karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ünal, kartını göstermesine rağmen saldırıya uğrayıp darp edildiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Edirne Belediyesi denetimindeki ETUS şirketinin 1 numaralı hatta yolcu taşıyan midibüsüne bindim. Trakya Üniversitesi'nin Balkan Yerleşkesi'nden tekrar çarşıya gelmek için midibüse bindiğimde, aynı araca denk geldim. İlk yarım saat geçmediği için kartım gösterilmiş kart olarak gözükmedi. Şoföre durumu izah ettim engelli olduğumu söyledim ve bu kartla ücretsiz bindiğimi izah ettim. Bana uyarıda bulunmadı ve bende yerime oturdum. Daha sonra ineceğim durağa geldiğimde araçtan indim ve ilerlediğimde önce seslendi sonra yanıma gelip 'kartını okutmadın' dedi. 'Okuttum ama gösterilmiş kart olduğu için kabul etmedi' dedim. Bana 'tekrar okut' dedi, minibüse çağırdı. Gittim kartı tekrar okuttum, yetersiz bakiye uyarısı verdi. Ben doğal olarak o karta hiç para yüklemiyorum, çünkü engelliyim. Benden ücret talep etti, bende 'Ben para ödemeyeceğim, devletin bana engelli olduğum için ücretsiz biniş kartı hakkını verdi. Bu yüzden bu benim hakkım size para ödemeyeceğim' dedim. Biraz ısrarcı oldu, ben de olayların büyümemesi için araçtan inip kavşağa doğru ilerlediğimde tekrar hızlıca yanıma geldi, 'paran yoksa param yok desene' dedi. Ben de 'Bana devletin verdiği bir hak bu, size ücret vermek zorunda değilim' dedim. Ardından bana yumruk atarak saldırdı. Yüzüme isabet eden yumruktan sonra yere düştüm başımı çarptım. Olay yerinde bulunanların araya girmesiyle uzaklaştı. Başımda çarpmadan dolayı ödem oluştu. Tedavimin ardından hastaneden çıkıp evime geldim. Daha sonra kendisinden şikayetçi oldum. Ben hiç kendimi savunamadığım halde karakolda verdiği ifadesinde, 'O da beni itti' demiş. Ben onu hiç itmedim."

Bu yaşadığının ilk olay olmadığını anlatan Ünal, "Daha önce de buna benzer bir olay başıma geldi. Evet saldırıya uğramadım, hakaret de edilmedi ama otobüsten indirildim. Kötü bir muameleye maruz kaldım. Bu kişiler devletin bana vermiş olduğu hakkı gasbediyorlar. Bu kişileri şikayet ettiğimizde herhangi bir işlem yapılmıyor haklarında. Benim gibi bir sürü engelli arkadaşımda buna maruz kalıyorlar. Temennim bir daha bu tür olayların yaşanmaması. Ve bu kişiler hakkında işlem yapılması, çalıştırılacak kişilerinden belirli denetim ve testten geçirilip öyle iş verilmesi gerekir" diye konuştu.

"İnsanlık dışı bir olay"

Yaşanan olayın insanlık dışı olduğunu söyleyen Berkay Ömer Ünal'ın eşi Zeynep Ünal, "Bu yaşanan olay bizi çok üzdü. Daha öncesi de buna benzer bir olayın yaşanmıştı, bu ikinci olay. Araçtan inip bir kişiyi darp etmek insanlık dışı bir şey. Peşinden gidilip darp edilmesi tekrar yere düştüğünde bir saldırıya daha maruz bırakılması çok korkunç. Orada insanlar olmasa gece yarısı olsa daha farklı sonuçlarda yaşanabilirdi. Böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

İşten çıkarıldı

Berkay Ömer Ünal'ı darbettiği öne sürülen midibüs şoförü İ.T.'nin, olayın ardından ETUS yönetimi tarafından işine son verildiği öğrenildi.



