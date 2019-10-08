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  4. 08 Ekim 2019 13:02

Görüntüler dehşete düşürdü: Ezip geçti !

Ümraniye'de bir araç sokak ortasında uyuyan köpeği ezip geçti. Sürücü bir şey olmamış gibi devam ederken mahalle sakinleri köpeği veterinere götürdü. Köpek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntüler dehşete düşürdü: Ezip geçti !
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Ümraniye'de arabasıyla sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü pes dedirtti. Mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 15.20'de Ümraniye'de gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda uyuyan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek, aracın sağ arka lastiği ile yer arasına sıkıştı. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ağır yaralanan köpek, can havliyle kaçtı. Mahalle sakinleri tarafından bir süre sonra yaralı şekilde bulunan köpek veterinere götürüldü. Köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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köpek , görüntü , ümraniye
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