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Greyderin altında kalan adam hayatını kaybetti! Şoförü linç etmeye kalktılar

Greyderin altında kalan adam hayatını kaybetti! Şoförü linç etmeye kalktılar

Bartın'da kara saplanan kamyonu kurtarmak için bölgeye gelen greyderin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası öfkeli vatandaşlar, greyder operatörünü linç etmeye kalkıştı.

Bartın Merkeze bağlı Mugada köyü ile Arıönü köyü arasındaki yolda İl Özel İdaresi ekiplerince karla kapanan yolların açılması için kar küremede kullanılan kamyon kara saplanarak yolda kaldı.

GREYDERİN ALTINDA KALDI
Kamyonun kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresine bağlı greyder gönderildi. Başlatılan çalışmalar sırasında geri manevra yapan greyderin altında kalan 45 yaşındaki Tuncay Y. isimli vatandaş ağır şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Y.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ŞOFÖRÜ LİNK ETMEK İSTEDİLER
Y.'nin hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından iddialara göre bölgede yaşayan vatandaşların greyder operatörü Ö.Ş.'yi darp ettiği ve yaralanan operatörün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler greyder kaza linç girişimi
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