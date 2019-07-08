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  4. 08 Temmuz 2019 14:42

Gümüşhane'de minibüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Gümüşhane'de minibüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Sökmen köyünden ilçe merkezine giden Davut Sağlam (71) idaresindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31), Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44), Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA

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